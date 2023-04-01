Kübra Par: Yok bunun izahı, gaftan da öte skandal

Yok bunun hiçbir izahı yok.

Türkiye gibi dini hassasiyetleri yüksek bir toplumda bir Cumhurbaşkanı adayının Ramazan günü seccadenin üzerine ayakkabıyla basması büyük bir gaftır.

Gaftan da öte skandaldır.

Kılıçdaroğlu’nun bunu bilerek yaptığına zerre ihtimal vermiyorum.

Büyük olasılıkla farkına varmadı. Bastığı yerde ne olduğunu görmedi.

Fakat dikkatsizlik sonucu meydana gelmiş olması durumun vahametini hafifletmez.

Fark edildiği anda bir dakika bile beklemeden bir açıklama yaparak samimiyetle özür dilemesi gerekirdi.

AK Parti başka seçim afişi yaptırmaya gerek duymaz artık.

Kübra Par’ın yazısı