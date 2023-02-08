Kübra Par: Vinç vinç vinç!

Telefonuma onlarca adres geliyor.

Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızın adresleri…

Yakınlarının seslerini duyuyor, saatler süren bekleyişe rağmen kurtarma çalışmalarının başlamamasına isyan ediyorlar.

Çoğunluğu Hatay ve Kahramanmaraş’tan…

Tek bir istekleri var, vinç vinç vinç!

Enkazlara vinç olmadan müdahale etmek çok zor çünkü yıkılan binaların çoğu en az 8-10 katlı apartmanlar.

Resmi rakamlara göre 6 bine yakın bina yıkıldı.

An itibarıyla bölgedeki vinç sayısı ise sadece 750.

Bu ülke bir inşaat cenneti.

Binlerce müteahhitlik firması, binlerce vinç, on binlerce iş makinası var.

Lafa gelince kısa sürede yapılan büyük projelerle övünüyoruz.

Elbette onlar da altyapı için gerekli ama şimdi o koca koca şirketleri afet bölgesinde görmek istiyoruz.

Kübra Par’ın yazısı