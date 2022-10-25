Kübra Par: Üç çocuk doğuramayanlar yeterince kadın değil mi?

Dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat eden dul kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Tam bir seçim yatırımı olan proje kapsamında sembolik bir tercih de yapılmış, 2 bin 23 adet konut temini sağlayacaklarmış.

Fakat başvuru için getirdikleri kriterler arasında son derece ilginç bir madde var; yalnızca eşi vefat eden ve 18 yaş altında en az üç çocuğu olan kadınlar başvurabilecek.

Üç çocuk şartının bir sosyal yardım kampanyasına kriter olarak konulmasını son derece kaygı verici buldum açıkçası.

Ne yani 3 çocuk doğuramayan kadınlar yeterince kadın değil midir?

Kübra Par’ın yazısı