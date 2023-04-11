Kübra Par: Oylar TİP’e yönelebilir

Eski AK Partililere oy vermek istemeyen muhalif CHP seçmeni Cumhurbaşkanlığı’nda Kılıçdaroğlu’nu desteklese bile Meclis’te partisine oy vermeyebilir. Buradan ortaya çıkan tepki oyları TİP’e ve Memleket Partisi’ne kayabilir.

Oyları böldüğü için Muharrem İnce’ye tepki gösteren ciddi bir kalabalık var. Onların tercihi son dönemde 4 milletvekiline sahip olmasına rağmen keskin bir muhalefet tarzı izleyerek dikkat çeken TİP’e yönelebilir.

Pek çok popüler ismi aday gösteren TİP beklenenden fazla milletvekili çıkarırsa şaşırmam doğrusu…

Kübra Par’ın yazısı