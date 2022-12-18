Kübra Par: Öküz altında buzağı arayanları uyarayım

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya ile Cuma akşamı yayınlanan röportajımız büyük yankı uyandırdı.

Yazımın yayınlandığı dakikalarda hem gazeteci meslektaşlarımızdan hem de siyasetçilerden pek çok tebrik mesajı aldım.

İçlerinden kimileri Akkaya’nın açıklamalarının olayların seyrini değiştirebileceğini söylüyordu.

Fakat son iki günde yanlış yorumlayanlar da olduğunu fark ettim.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Muharrem Bey siyasi bir motivasyonla konuşmadı.

Amacı ne muhalefeti dizayn etmekti ne de iktidara yaranmak.

Lafın kısası YSK Başkanı’na haksızlık etmeyin.

Ben genel ilkeleri sordum, o da objektif olarak yasal uygulamayı anlattı.

Öküz altında buzağı arayanları uyarayım, gün gelir YSK’nın vereceği kararları en başta siz savunabilirsiniz.

Kübra Par’ın yazısı