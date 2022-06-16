Kübra Par: ‘Meğer Hulusi Akar’ı pek tanımıyormuşuz’ dedim

Tüm gezi boyunca benim için en büyük sürpriz dışarıdan sert bir profil çizen Bakan Akar’ın aslında hoşsohbet ve sıcak bir kişiliği olduğunu keşfetmekti.

Röportajımız boyunca konular bağlamında özel anekdotlar anlattı, geçmiş hatıralarına daldı. Espriler yaptı. Meseleleri daha derin kavrayabilmemiz için perde arkası bilgiler paylaştı.

Yazılmaması koşuluyla anlatılan bu renkli bölümleri dinlerken içimden “Meğer Hulusi Akar’ı pek tanımıyormuşuz” dedim.

Akar’a dair gözlemlerimi yeniden TSK genelindeki havayla bitireyim. Sohbetlerimizden hareketle şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki FETÖ’nün orduya sızmasından TSK içindeki vatanseverler çok rahatsızmış ve temizlenmesi onları da rahatlatmış.

Ayrıca 70 yıldır NATO konsepti altında şekillenen subaylar, şimdi artık çok kutuplu dünyanın gerçeklerinin farkında görünüyor…

Kübra Par’ın yazısı