Kübra Par: Kiralar uçuyor, ‘Dur’ diyen yok

İstanbul’da Şubat 2022’de yüzde 112 olan yıllık artış, Mart 2022’de yüzde 126’ya, Mayıs 2022’de yüzde 140’a çıkmış.

Mevcut kiracıların zam oranı Haziran 2023’e kadar yüzde 25 ile sınırlandırıldı ama o kural getirilmeden önce ev sahipleri yüzde 100’e varan oranda zam istediler veya kiracılardan evi boşaltmasını talep ettiler.

Yeni kiraya verilen evler bugün geçen yılın 2.5- 3 katından ilana çıkıyor.

Özellikle İstanbul’da Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Bakırköy, Sarıyer gibi merkezi semtlerde geçen yıl 4 ila 7 bin TL arasında olan daireler bugün 12-18 bin TL bandından pazarlanıyor. Yani pek çok şeyin fiyatı gibi kiralar da uçuyor ama “Dur” diyen yok.

Hal böyleyken “Dünyada da enflasyon yüksek” tezinin yaşadığımız ağır durumu kesinlikle açıklamadığı ortada.

Kötü gidişatın “Ama sanayi üretimimiz artıyor, ihracatta rekor kırıyoruz” denilerek terse çevrilemediği de ortada.

Halktan ‘biraz daha sabır’ isteyen iktidar, seçime yalnızca 11 ay kaldığı gerçeğini unutmamalı…

Kübra Par’ın yazısı