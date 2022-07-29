Kübra Par: Kılıçdaroğlu’nun favorisi kim?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanı adaylığı sonrasında yerine kimin vekalet edeceği ve daha önemlisi olur da Cumhurbaşkanı seçilirse CHP Genel Başkanı’nın kim olacağı tartışılıyormuş.

Olağan kurultaya kadar geçici başkan vekilliği için en çok öne çıkan isim teşkilatların başında bulunan ve delegeler üzerinde de etkili olan Oğuz Kaan Salıcı’ymış.

“Ağabey” konumundaki Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın da adı ön plandaymış.

Kılıçdaroğlu’nun favorisi kim?

2023 Haziran seçimlerinden sonra yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay’da ise yarışın Oğuz Kaan Salıcı ile Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında geçmesi bekleniyormuş.

Konuştuğum CHP’ye yakın kaynaklar bu üç isim arasında Kılıçdaroğlu’na en yakın ismin Oğuz Kaan Salıcı olduğunu söylüyor.

Kamuoyunda popülaritesi ondan çok daha yüksek olan İmamoğlu ve Özel’in de şansı oldukça yüksek görünüyor.

Kübra Par’ın yazısı