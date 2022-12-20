Kübra Par: Kılıçdaroğlu bunu Akşener’in yüzüne söylemeli

Kılıçdaroğlu Akşener’e “CHP’nin içini karıştırma” mesajı verdi.

Ve doğal olarak akşam bütün haber kanallarında bu sözler tartışıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp “Masa çöktü çöküyor” dedi.

Hepimiz biliyoruz ki masanın iki büyük partisi arasında aylardır devam eden bu çekişme muhalefetin imajına büyük zarar veriyor.

Kılıçdaroğlu Akşener’e “İçişlerimize karışma” diyecekse bunu doğrudan yüzüne söylemeli .

İki lider bir araya gelip gerekirse saatlerce konuşmalı ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmeden kalkmamalı.

Aksi halde masa dağılmasa bile seçime 4-5 ay kala seçmeni bezdirecekler.

Belki de iki lideri uzlaştıracak bir abi lazım.

Kübra Par’ın yazısı