Kübra Par: İYİ Parti’nin önerisi kabul edilmedi

İYİ Parti’nin önerisi ne?

“Cumhurbaşkanı, yardımcı ya da yardımcılarına, parlamenter sistemle uyumlu olarak bazı yürütme yetkilerini devredebilir. Fakat siyasi partilerin genel başkanlarının Cumhurbaşkanı’nın kararlarına müdahil olma ya da veto etme gibi yetkileri olmasın. Genel Başkanlar başkan yardımcısı olabilir ama Cumhurbaşkanı onlara gerektiğinde danışsın, konuşsun, nihai kararı kendisi versin. Karar alma sürecinde çok başlılık olmasın” diyorlar.

İYİ Parti’nin bu önerisini de diğer partiler kabul etmiyor.

Mesele burada düğümlenince geçiş süreci yol haritasını açıklamayı aday belirleme sürecine bırakmışlar.

Açıkçası ben de yüzde 50+1 oy alarak seçilecek bir Cumhurbaşkanı’nın masadaki liderler ile eşit güçte olacağı bir modelin seçim sonrasında ciddi krizler yaratabileceğini, bu karmaşanın 6’lı Masa’ya seçim kaybettirebilecek kadar sorunlu olduğunu düşünüyorum.

Kübra Par’ın yazısı