Kübra Par: İktidar da benzer bir kampanya yapabilirdi

Gençler market ve mağaza raflarındaki ürünlere “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketler yapıştırmaya başlamıştı.

Etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarında paylaşan Mahir Akkoyun, dün gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Neyse ki böyle bir nedenden tutuklanmadı.

Gençlerin biraz asi biraz isyankâr ruhunu yansıtırken kimseye zarar vermeyen bu eylemin ne sakıncası var?

Türkiye’de uzunca bir süredir şiddet içermeyen protestolar da ya yasaklara takılıyor ya da gözaltı-tutuklama gibi sert tedbirlerle karşılaşıyor.

İktidardakiler bu protestodan rahatsız olduysa fikrin sahibinin kapısına polis dayamak yerine daha yaratıcı ve demokratik bir karşılık vererek muhalefete dönük eleştirilerini içeren benzer bir kampanya başlatabilirdi.

Kübra Par’ın yazısı