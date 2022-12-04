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Yaramazlara biraz batar!

Kübra Par: CHP uzun zaman sonra ilk kez pozitif bir rüzgar yarattı

Dün CHP’nin “İkinci Yüzyıla Çağrı” toplantısını dikkatle izledim.

Öncelikle ana muhalefet partisinin enerjisini içi boş siyasi tartışmalara harcamak yerine Türkiye ekonomisini iyileştirecek bütüncül bir program üzerinde çalışması, dünyanın önde gelen ekonomistleriyle iş birliği yapması kesinlikle takdiri hak ediyor.


CHP uzun zaman sonra ilk kez pozitif bir rüzgâr yarattı.

Diğer partilerin çalışmalarıyla bütünleşince 6’lı masa iyi bir ekonomi programı ile halkın karşısına çıkacak gibi görünüyor.

Tabii entelektüel derinliğe ve bilimsel çalışmalara verdikleri önem kadar, bu vaatleri halka basit ve anlaşılır biçimde aktarmaya da önem verirlerse…

Aksi halde enflasyon ne kadar yüksek olursa olsun, 7 milyon kişinin başvurduğu ucuz TOKİ projeleri, asgari ücret zamları, marttan itibaren dağıtımına başlanacak Karadeniz doğalgazı gibi elle tutulur adımlar karşısında zorlanabilirler.

Kübra Par’ın yazısı

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