Kübra Par: Biri de delikanlı gibi çıkıp ‘Haddinize mi’ demedi, diyemedi

Yeniden Refah Partisi’nin kadınları şiddetten koruyan kanununun kaldırılması talebi karşısında çıkıp “Olmaz öyle saçmalık” demedikleri gibi bunu diyebilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’i yapayalnız bıraktılar.

Özellikle Özlem Zengin hakkında kendini bilmez radikal bir azınlık günler boyunca ağza alınmayacak hakaretler etti.

Biri de delikanlı gibi çıkıp “Haddinize mi?” demedi, diyemedi.

Neden peki?

Çünkü mesele nihayetinde bir “kadın” meselesiydi.

Çünkü bu azgın tiplerin kendilerini de linç etmesinden çekindiler.

Çünkü seçime doğru 3-5 oy kaybetmemek için ilkesizliği tercih ettiler.

Aynı geri kafalı grup Kadem’e ve Sümeyye Erdoğan’a saldırdığında da yine sesleri çıkmamıştı.

Oysa karakter ve duruş tam da böyle zamanlarda belli olur.

Bu çirkinlik karşısında susarak kaybettiler.

Kübra Par’ın yazısı