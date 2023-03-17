Kübra Par: Bir bölümünü milletvekili listelerinde görürsek şaşırmayalım

Fuat Oktay, Süleyman Soylu, Adil Karaismailoğlu, Vahit Kirişçi ve Murat Kurum gibi isimlerin depremden etkilenen illerden milletvekili adayı olması AK Parti açısından avantajlı bir formül. Zira Hatay ve Diyarbakır hariç bu şehirler AK Parti seçmeninin yoğun olduğu yerler. Depremin ilk günlerindeki yetersiz müdahale nedeniyle kızan seçmeni kaybetme riskine karşı güçlü isimleri aday göstererek yaraların hızla sarılacağı mesajını vermek isteyebilirler.

Ayrıca Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesi durumunda Meclis’te etkili bir muhalefet yapabilmesi için de kamuoyu tarafından bilinen milletvekillerine ihtiyacı olacak.

Kimlerin listeye alınacağına ilişkin son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek fakat bakanların en azından bir bölümünü milletvekili listelerinde görürsek şaşırmayalım.

Kübra Par’ın yazısı