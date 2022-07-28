Kübalı atlet iltica için kafileden kaçtı

Kübalı bir atlet, ABD’de düzenlenen Dünya Şampiyonası sonrasında iltica etti.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yıl Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya alan disk atıcı Yaime Perez (31), 15-24 Temmuz arasında Eugene kentinde düzenlenen şampiyona sonrasında ülkesine dönüş yolunda Miami kentindeki aktarma sırasında kafileden kaçtı. Perez’in kaçtığı gün Küba delegasyonundan fizyoterapist Carlos Gonzalez de firar etti.

Yetkililer, ikilinin davranışını ‘ciddi disiplinsizlik’ olarak niteledi.

Cirit atmadaki genç yeteneklerden Yiselena Ballar (19) şampiyonaya giderken kafileden kaçmıştı. Ballar da Miami’deki aktarma sırasında haber vermeden ayrılmıştı.

Geçmişte Kübalı atletlerin iltica etmesinin nedeni komünizm rejimiydi. Şimdiyse ülkedeki ekonomik krizin sebep olduğu düşünülüyor.

Atletlerin kaçması ve başka bir ülke için yarışması Küba’nın madalya tablosundaki başarısını düşürüyor. Bu yıl Kübalı atletler Dünya Atletizm Şampiyonası’ndan madalyasız döndü.

2022’de ülkenin kaybettiği isimler arasında Olimpiyat şampiyonu güreşçi Ismael Borrero, uzun atlamada gümüş madalya sahibi Juan Miguel Echevarria ve kanocu Fernando Jorge yer alıyor.

Küba yönetimi onları açgözlülükle suçluyor. Küba Atletizm Federasyonu Başkanı Alberto Juantorena, geçen ay, ”Onlar için üzülüyorum çünkü formalarını mali nedenlerden dolayı değiştiriyorlar” demişti.