Küba’dan küçük ve orta boy özel işletmelerin kurulmasına izin

Küba, geçen ay gerçekleşen hükümet karşıtı protestolar ve yaptırımların baskısı nedeniyle küçük ve orta ölçekli özel işletmeleri yasallaştırdı. Ülkede 100’e kadar çalışanı olan özel işletmelere artık izin verilecek.

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Ülke ekonomisinin durumu, on yıllardır süren ABD yaptırımlarının yanına Covid-19’a karşı alınan sıkı önlemlerin de eklenmesiyle daha da kötüleşmişti. Ekonomi, protestoları da beraberinde getirmişti. Devlet yetkilileri protestoları ABD’nin çıkardığı iddiasında bulunurken hükümete destek için de birçok karşı gösteri düzenlendi.

ABD’nin on yıllardır süren ambargosu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na üye devletlerin ezici bir çoğunluğu tarafından kabul edilmiyor.

Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Küba’nın ekonomik modelini yenileştirmek için sağlam adımlar attığını söylerken özel girişimlerin ‘fazla ileri gitmeyeceği’nin de altını çizdi.

Ulusal Meclis’in internet sitesindeki açıklamada, “Devlet Konseyi mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülkenin üretken dönüşümünün bir parçası olarak ekonomiye dahil olmasını öngören kararı onayladı” ifadesi kullanıldı.

Küba yönetimi, ülkedeki sektörlerin büyük çoğunluğunda özel teşebbüslerin de yer almasına izin verileceğini şubat ayında duyurmuştu. Özel teşebbüs hamlesi Küba açısından büyük bir değişiklik olarak yorumlanmasa da ülkenin ambargolar altındaki ekonomisini canlandırmak için çözüm olarak kabul görüyor.

Muhalifler, binlerce kişinin ekonomik yıkımdan şikayet ettiği temmuz ayındaki protestolar nedeniyle hükümetin planlarını hızlandırdığını söylüyor. Göstericiler, pandemiyle ilgili süreci eleştirerek siyasi değişiklikler talep etti.

Ülke çapındaki eylemlerde 20’ye yakın kişi tutuklanırken bir kişinin de öldüğü belirtildi.