Küba, Güney Kore'de ilk kez büyükelçilik açtı

Küba 2024’te diplomatik ilişkiler kurduğu Güney Kore’de ilk kez büyükelçilik açtı.

Fotoğraf: Yonhap

AA’nın aktardığına göre başkent Seul’deki büyükelçilik binasının açılışı törenle kutlandı.

Küba Seul Büyükelçisi Claudio Monzon Baeza iki ülke arasındaki ‘büyük işbirliği potansiyeli’ne işaret ederek ‘büyükelçiliğin açılmasının ortak çıkarları güçlendirmede önemli rol oynayacağını’ söyledi.

Küba, 1949’da Güney Kore’yi tanımış ama ikili ilişkiler 1959 Küba devrimiyle gerginleşmişti.

İki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcileri, 14 Şubat 2024’te nota değişimi (diplomatik yazışma) yoluyla iletişime geçmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, 31 Ocak’ta, Küba’nın başkenti Havana’ya ilk kez büyükelçi atandığını, göreve Lee Ho-yul’un getirildiğini duyurmuştu.

Küba’nın Seul Büyükelçisi olarak atanan Claudio Monzon Baeza da aynı ay Seul’deki hükümet kompleksi binasında göreve başlamıştı.