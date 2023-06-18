Kronik hasta raporları altı ay daha uzatıldı

Sağlık Bakanlığı, ilaç raporlarının geçerlilik süresini 31 Aralık 2023’e kadar uzattı. Söz konusu raporların geçerliliği 30 Haziran’da bitiyordu.

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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, raporlu hastaların daha önce uzatılmış olan rapor sürelerinin hastanelerde oluşacak yoğunluk sebebiyle tekrar uzatıldığını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Saydan, kronik hastalığı bulunanların son günlerde eczacılara en çok raporlarının uzatılıp uzatılmadığını sorduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından da kronik hastalığı olan hastaların rapor sürelerinin tekrar uzatılması ve MEDULA sistemine öncelikle işlenmesi gerekiyor.

Saydan, “Kurum tarafından, kronik hastalıklara sahip yaklaşık 30 milyon civarında hasta ve 80 milyon tekil rapor süresinin yetkililer tarafından MEDULA sisteminde ivedilikle uzatılması uygun olacaktır” dedi.