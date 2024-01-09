Kriz çıkmıştı: ABD savunma bakanının kanser tedavisi gördüğü açıklandı

ABD’de hastaneye kaldırılan Savunma Bakanı Llyod Austin’in prostat kanseri tedavisi gördüğü duyuruldu.

Llyod Austin. (AA)

Austin’in tedavisinin sürdüğü Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi’nden paylaşılan yazılı açıklamada, bakana aralık başında prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.

Austin’in 22 Aralık’ta hastaneye kabul edildiği, genel anestezi altında prostatektomi adı verilen minimal bir cerrahi prosedüre tabi tutulduğu bildirilen açıklamada, ameliyatın iyi geçtiği ifade edildi.

Bakanın ertesi gün taburcu edildiği ancak ameliyattan kaynaklanan şiddetli karın, kalça ve bacak ağrısı ve mide bulantısı komplikasyonları üzerine 1 Ocak’ta tekrar hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmede Austin’in idrar yolu enfeksiyonuna yakalandığı kaydedildi.

Krize neden olmuştu

ABD’de, Austin’in hastaneye kaldırıldığının geç duyurulması tartışma yaratmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Austin’in hastaneye kaldırıldığını dört gün geç açıklamıştı. Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin’in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Pentagon’un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi ‘rezalet’ olarak nitelendirilmişti.

Aralarında eski Başkan Donald Trump’ın da bulunduğu bazı Cumhuriyetçiler, Austin’in görevine son verilmesi gerektiğini gündeme getirmiş ancak Beyaz Saray bugün yaptığı açıklamada, Austin’in görevine devam edeceği bildirmişti.