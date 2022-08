Kripto para borsası, müşterisinin hesabına yanlışlıkla 100 yerine milyonlarca dolar yatırmış

Merkezi Singapur’daki kripto para borsası Cyrpto.com, bir müşterisinin hesabına yanlışlıkla 10,5 milyon Avustralya doları (131,48 milyon lira) yatırdı.

ABD’li oyuncu Matt Damon’a Amerikan Futbol Ligi’nin şampiyonunun belirlendiği Super Bowl organizasyonunda yayınlanan reklamında oynatan Crypto.com, Melbourne kentinde yaşayan Thevamanogari Manivel’e 100 Avustralya doları (1252 lira) yerine milyonlar yatırdı.

Parayı Mayıs 2021’de yatıran şirket, yapılan büyük hatayı yedi ay sonra, Aralık 2021’de fark etti. Manivel’in hesap numarası büyük ödemelerin yapıldığı listeye girmişti!

Hatayı fark edince Melbourne’ün başkenti olduğu Victoria eyaletindeki yüksek mahkemeye konuyu taşıyan şirket, bu yıl şubat ayında Manivel’in, para transferinin yapıldığı Commonwealth Bank’taki hesabını dondurdu. Ancak Manivel’in hesabına yatırılan milyonlar çoktan başka banka hesaplarına aktarılmıştı. Mahkeme kararıyla o hesaplar da donduruldu.

Manivel’in paranın 1,35 milyon Avustralya dolarını (16,9 milyon lira) dört odalı bir ev satın almak için kullandığı ve evin tapusunu Malezya’da yaşayan kız kardeşi Thilagavathy Gangadory’nin üzerine yaptığı anlaşıldı.

Bunun üzerine hukuki sürece o da dahil oldu. Ancak Gangadory’nin hesaplarının dondurulmasına ilişkin çabalar ‘şimdilik’ işe yaramadı. Gangadory, Crypto.com’un avukatlarının telefon ve mesajlarına yanıt vermedi.

Mahkemenin hakimi, Gangadory’nin evi bir an önce satmasını ve parayı faiziyle Crypto.com’a yatırmasını istedi.

