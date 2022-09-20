Kriket topunu tükürükle parlatmak yasaklandı

Uluslararası Kriket Konseyi, maçlarda topların tükürükle parlatılmasını yasakladı.

Avustralyalı kriketçi Josh Hazlewood: Reuters

Kriket oyuncularının topların bir tarafını tükürük veya terleriyle parlatmaları alışılagelmiş bir şeydi. Topu istedikleri şekilde yönlendirmek, havaya savurabilmek için oyunun bir parçasıydı.

Ancak, Mayıs 2020’de Covid-19 salgını nedeniyle tıbbi uyarılar göz önüne alınarak topların tükürükle parlatılması geçici bir süre için yasaklandı.

Konseyin başkanlar komitesinin toplantısında bu yasak kalıcı hale getirildi. Bundan böyle maçlarda kriket topları tükürükle parlatılamayacak terle parlatmaya devam edilebilecek.

Konseyin aldığı bir karar da hibrit sahaların kullanımına dair. Şimdiye kadar sadece kadınlar 20 yaş altı takımlarının maçlarında izin verilen hibrit sahaların kullanım alanı genişletildi.