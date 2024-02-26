Kredi kartı harcamalarında rekor artış

Bireysel kredi kartı harcamaları yüzde 147,2 arttı. Harcama miktarıysa 1 trilyon 228 milyar 905 milyon 126 bin lirayla yine zirveye ulaştı.

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Ekonomim’den Şebnem Turhan‘ın Merkez Bankası verilerinden aktardığına göre bireysel TL cinsi kredi kartı harcamaları aylıklandırılmış olarak 16 Şubat itibariyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147,2 arttı.

Bireysel taksitli kredi kartı harcamaları aynı dönemde yüzde 114,8 arttı. Taksitsiz kredi kartı harcamalarında artışsa yüzde 181,9. Bu artışlara karşılık kredi kartı faizlerine Kasım 2023’ten bu yana politika faizi artışı yansıtılmıyor.

Yazın yüzde 180’i aştı

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında geçen yılın aynı dönemine göre aylıklandırılmış bireysel kredi kartı harcamalarında artış yüzde 180’nin üzerine çıktı. Kredi kartı harcamaları kasımdan sonra yüzde 160’ın altına düştü. Daha sonra bu seviye yüzde 150 seviyeleri korundu.

1,2 trilyon harcama

Aylıklandırılmış olarak 16 Şubat itibariyle bireysel TL cinsi kredi kartı harcamaları 1 trilyon 228 milyar 905 milyon 126 bin lirayla yine zirveye ulaştı. Ocakta toplam kredi kartı harcamaları 1.19 trilyon lira seviyesindeydi. Bir aylık artış yüzde 3,12 oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göreyse bireysel kredi kartı harcamaları 16 Şubat’la biten haftada geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 155 arttı.