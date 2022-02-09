Kredi için döviz satma şartı net ihracatçıları kapsamıyormuş

Reeskont kredisi kullanımında döviz satma zorunluluğunun tüm ihracatçıları kapsamadığı öğrenildi.

Reeskont kredileri, ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara Merkez Bankası kaynağından kullandırılan uygun maliyetli bir kredi türü.

Bloomberg dün 30 Nisan’a kadar yabancı para reeskont kredisi kullanacak firmalara artık döviz mevduatlarının yüzde 10’unu kur korumalı TL mevduata çevirme zorunluluğunun geldiğini duyurmuştu. Haberde ayrıca 1 Mayıs-31 Temmuz arası yabancı para reeskont kredisi kullanacak firmalara döviz mevduatlarının yüzde 20’sini TL’ye çevirme zorunluluğu getirildiği aktarılmıştı.

Uygulamaya ilişkin farklı detaylar ise bugün ortaya çıktı.

BloombergHT’nin Merkez Bankası kaynaklarından aktardığına göre düzenleme ağırlıklı ithalatçı olup elinde dövizi bulunan, bu kaynağı döviz tevdiat hesaplarında tutan ve nakdi olmasına rağmen reeskont kredisinden yararlanmak isteyen işletmeleri kapsayacak.

Net ihracatçı olan, yani ihracatı ithalatından yüzde 10 fazla olan şirketler için reeskont kredisi kullanımında bu yükümlülük söz konusu olmayacak.