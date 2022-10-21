Kral 3’üncü Charles’ın yaptığı resmin baskısı tahmin edilen fiyatın 10 katına satıldı

İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın yaptığı bir resmin baskısı tahmin edilenin 10 katına satıldı.

Fotoğraf: Bonhams Müzayede Evi

Annesi Kraliçe 2’nci Elizabeth’in 8 Eylül’deki ölümünün ardından tahta çıkan kralın resminin baskısı dün, Bonhams Müzayede Evi’nin düzenlediği açık artırmada satıldı. Kraliyet ailesinin mülkleri arasındaki İskoçya’daki Balmoral Şatosu’nun resminin baskısına 600 sterlin (12 bin 370 lira) değer biçilmişti. Ancak Kral 3’üncü Cahrles’ın prensken yaptığı resmin baskısı 10 katına, 5 bin 737 sterline (118 bin 285 lira) alıcı buldu.

Müzayede evinden Hamish Wilson, ”Ben bunca yıldır bu kadar teklif verilen bir parça görmedim” dedi ve internetten yayınlanan açık artırmaya dünyanın dört bir yanından teklif geldiğini söyledi.

Wilson, ilginin büyük olmasında kralın imzasını taşımasının yanı sıra Balmoral Şatosu’nun Kraliçe 2’nci Elizabeth’in 8 Eylül’de hayatını kaybettiği yer olmasının da etken olduğunu ifade etti.

Kral, resmi 2001’de yapmıştı. Baskısında da imzası ve tarih var. Çerçeveli ve sertifikayla satıldı.

Resim tutkusuyla tanınan kral, veliaht prensken hobisini, ‘terapi gibi, sakinleştiren bir şey’ diye nitelemişti.

Bu yıl açılan bir sergide 79 tablosu yer aldı. Daha çok manzara resmi yapan Kral 3’üncü Charles’ın tuvale aktardığı yerler arasında Tanzanya, Fransa’nın kırsal keisimi, İskoçya, Nepal, İsviçre Alpleri yer alıyor. Ayrıca Türkiye’de ziyaret ettiği turistik merkezlerin suluboya tablolarını da yaptı.