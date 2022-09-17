Kral 3’üncü Charles’a Galler’de protesto: Evlerimizi ısıtmaya çalışırken senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3’üncü Charles, dün Galler’e ziyaretinde bir kişinin tepkisiyle karşılaştı.

Görsel: Twitter

İngiltere’nin yeni hükümdarı olarak dün Galler’in başkenti Cardiff’e ilk kez giden Charles, halkla bir araya geldiği sırada bir kişi tarafından protesto edildi.

Artan enerji fiyatları nedeniyle ülkenin yeni kralı protesto eden vatandaş, “Biz evlerimizi ısıtmak için çabalarken, senin geçit töreninin parasını ödemek zorundayız. Vergi mükellefi sizin için 100 milyon pound ödüyor ve ne için” dedi.

Kral Charles, vatandaşın protestosunun ardından bulunduğu yerden uzaklaşmaya başladı ve Kral’ın yakın koruması da hızlıca araya girerek tepkisini dile getiren vatandaşın önünü kapattı.

'The taxpayer pays $100 million for you, and what for?' — During a stop in Cardiff, Wales, King Charles III was heckled by a protester who accused him of using taxpayer money for ceremonies while some people in the country are struggling pic.twitter.com/li5W6fQC0e — NowThis (@nowthisnews) September 17, 2022

73 yaşında tahta geçti

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth, 8 Eylül’de yaz tatilini geçirdiği İskoçya’nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybetmişti.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından, aynı gün Charles’ın tahta geçerek İngiltere kralı olduğunu duyurmuştu.

Kraliçe’nin 73 yaşındaki oğlu Charles’ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül Cumartesi günü başkent Londra’daki St. James Sarayı’nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.