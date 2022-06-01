Köyde hayvan otlatırken keşfedildi, Fenerbahçe’ye transfer oldu, iki rekor kırdı

Erzurum’un Karayazı ilçesindeki köyünde hayvan otlatırken beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen ve Fenerbahçe’ye transfer olan 16 yaşındaki milli atlet Dilek Koçak, atletizm yarışmalarında 800 metrede üst üste kırdığı Türkiye rekorlarının gururunu yaşıyor.

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Mersin’de, 15 Mayıs’ta 800 metrede 2.06.95’lik derecesiyle kadınlar Türkiye 18 yaş altı rekorunu 15 yıl sonra yenileyen Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu milli atlet Dilek Koçak, iki hafta içindeki ikinci rekorunu da 29 Mayıs’ta Bursa’da kırdı. Olimpik Deneme Yarışması’nda 800 metrede yaptığı 2.04.35’lik derecesiyle rekoru bir kez daha kıran ve gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken Koçak’ın başarısı gençlere örnek olacak nitelikte.

Atletizme yatkın çocuklar var

Türkiye’nin 2 bin 450 rakımla en yüksek ilçesi Karayazı’da, görevli beden eğitimi öğretmeni ve atletizm antrenörü Cahit Demir, dört yıl önce yetenekli gençlere yönelik tarama yaptığı sırada Üzengili köyünde hayvan otlatan Dilek Koçak’ın yeteneğini fark etti.

Karayazı Belediyesi Spor Kulübü’nde antrenörlük yapan Demir, AA muhabirine yetenekli gençleri bulmak için yaptığı çalışmaları anlattı. İlçede atletizm sporuna yatkın potansiyeli yüksek çocuklar bulunduğunu, tarama ve çalışmalar sonucu Fenerbahçe-Enka gibi spor kulüplerine potansiyeli yüksek birçok oyuncu kazandırdığını söyledi.

Babası çok yardımcı olmuş

Demir Koçak’ı nasıl keşfettiğini şöyle aktardı: ”Koçak’ı 12 yaşındaydı, Üzengili köyünde çobanlık yaparken keşfettim. Fiziğini görüp koşması için ilçeye götürmeyi teklif ettim. Dilek, ‘Olur hocam’ dedi. Ailesiyle de babasıyla da konuştuk. Gerçekten babası çok yardımcı oldu.

Ben , ‘Tamam bu kızda bir şeyler var’ dedim. Getirdik buraya, yarışlar yaptık. Bir yarışta farkla birinci olduk. Ondan sonra burada hazırladık, Erzurum Spor Lisesi’ne gönderdik. Türkiye’de birçok başarı elde etti. 800 metrede, 400 metrede çok iyi dereceler elde ediyor.

Nice Dilekler var

Dilek Avrupa’ya gidecek bir sporcu. O potansiyel var. Daha nice Dilekler var burada. Şartlar elverişli olsa daha nice Dilekler çıkacak.”

Kaymakamlığın desteğiyle ilçede çalışmalarına 2017’de başladıklarını, 2018 ve 2019’da Kulüpler Kros Şampiyonu olduklarını, yaklaşık 1,5 ay önce de Erzurum’u temsilen katıldıkları yarışlarda Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdiklerini kaydeden Demir, “Dilek Koçak’ın şu anda durumu çok iyi. Avrupa barajını geçecek seviyede. İnşallah bu sene barajı geçip Avrupa’da yarışacak” ifadelerini kullandı.