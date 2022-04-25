Koruma altındaki kum zambaklarına zarar verildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde koruma altındaki kum zambakları koparıldı ve yakıldı.

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Yeşilöz sahiline giden çevre gönüllüsü Güldane Şahin, dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen kum zambaklarına zarar verildiğini gördü. Şahin’in haber verdiği Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekipleri inceleme başlattı. Bazı zambakların kökünden söküldüğü, bazılarınınsa yakıldığı tespit edildi.

Sahilde caretta caretta ve kum zambakları için 14 yıldır gönüllü olarak aralıksız nöbet tutan Şahin, cep telefonu kamerasıyla zambakların fotoğraf ve görüntülerini çekerek duruma tepki gösterdi.

Koparmanın cezası 80-120 bin lira

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, turizm sezonu başladığı için sahillerde çalışmaların arttığını ve bir takım olumsuzlukların da ortaya çıktığını anlattı: “Kum zambaklarımızın olduğu yer, aynı zamanda bakanlık tarafından korunan caretta caretta üreme alanı. Levhasının bile bulunduğu bu bölgede katliam var. Biliyorsunuz kum zambakları da caretta carettalar gibi koruma altında. Koparılmış ve bazıları da yakılmış. Köklerini gösterdim. Tamamen yanmamış hala daha dumanı tütüyor.”

Kum zambaklarını koparanlarıa 80 ila 120 bin lira ceza verildiğine dikkat çeken Kayhan, buna rağmen zarar verildiğini belirtti.