Koruma altındaki köpek balığını yerken görüntülerini paylaşan influencer hakkında soruşturma

Çin’de bir influencer hakkında, sayıları hızla azalan büyük beyaz köpekbalığını pişirip yerken çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Sanal ortamda ‘Tizi’ olarak tanınan influencer’ın, Nançong kentinde temmuz ayının ortasında çekilen görüntüleri, paylaşıldıktan kısa süre sonra viral oldu. Barbeküde pişirilen köpek balığı etini yerken, ”Korkunç görünüyor olabilir ama eti çok lezzetli ve yumuşak” diyen Tizi’nin 8 milyon takipçisi var.

İki metrelik köpek balığını önce parçalara bölen sonra marine edip pişiren Tizi, soruşturma açılınca paylaşımı sildi.

Büyük beyaz köpek balıkları Uluslararası Koruma Birliği’nin, listesinde ‘hassas türler’ kategorisinde. Çin’de koruma altında olan bu türü kanuna aykırı şekilde sahiplenmek ve zarar verenlere 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Tizi hakkında hapis cezası talep edilip edilmeyeceği açıklanmadı.

Görüntüleri izleyen bir kişi, ”İnternet sayesinde ünlü olmuş birinin milyonların karşısında koruma altındaki bir hayvanı yemesi inanılı gibi değil” sözleriyle tepki gösterdi.