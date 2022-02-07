Diken

Yaramazlara biraz batar!

Korsan maç yayını yapan onlarca site kapatıldı

Türk futbolunda büyük gelir kaybına yol açan korsan maç yayınlarının engellenmesi için resmi olarak ilk adım atıldı. Hafta sonu oynanan müsabakaları internet üzerinden korsan yayınlayan onlarca site kapatıldı.

AA’nın Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) aldığı bilgiye dayanarak aktardığına göre yayın hakkı olmadığı halde futbol maçlarını bedava veya düşük ücretlerle izleyicilere sunan siteler hakkında yasal işlem başlatıldı.


TFF Yönetim Kurulu, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un ilgili maddesi uyarınca, hukuka aykırı yayın yaptığı tespit edilen sitelere erişim engeli getirilmesi için karar aldı.

Yayıncı kuruluşun başvurularını değerlendiren TFF yönetimi, ihlalde bulunan onlarca sitenin kapatılması için durumu Erişim Sağlayıcılar Birliği’ne bildirdi. Birlik yasal düzenleme kapsamında kaçak maç yayını yapan internet sitelerine erişim engeli getirdi.

Uygulamanın her hafta ‘sıkı bir şekilde’ devam edeceğinin ve korsan yayınla mücadele etkin biçimde sürdürüleceğinin altı çizildi.

SON HABERLER

İhtiyaç kredisi faizi üç yılın zirvesinden inmiyor

İhtiyaç kredisi faizi 28 Ocak haftasında yüzde 31,5 seviyesine yükselirken tek haftalık düşüş molasının ardından yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Faiz yüksek seviyesini korusa da bir haftada ihtiyaç kredisi bilançosunda 1,7 milyar liralık artış yaşandı.

Eşini üç yaşındaki çocuğunun yanında öldüren katile mahkemeden çifte indirim

Eşini üç yaşındaki çocuğunun yanında silahla vurarak öldüren Mustafa Yüksel’e mahkeme çifte indirim yaptı. Mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet hapsi, önce ‘haksız tahrik’ nedeniyle 20 yıla indirdi, ardından ‘cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi’nden dolayı bir indirim daha yaparak cezayı 16 yıl 8 aya düşürdü.

Bahçeli: Erdoğan’ın adaylığına engel yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında “Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi. Bahçeli, Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili gerekli yasal düzenlemenin yapılması için çalışacaklarını da söyledi.