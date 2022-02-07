Korsan maç yayını yapan onlarca site kapatıldı

Türk futbolunda büyük gelir kaybına yol açan korsan maç yayınlarının engellenmesi için resmi olarak ilk adım atıldı. Hafta sonu oynanan müsabakaları internet üzerinden korsan yayınlayan onlarca site kapatıldı.

AA’nın Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) aldığı bilgiye dayanarak aktardığına göre yayın hakkı olmadığı halde futbol maçlarını bedava veya düşük ücretlerle izleyicilere sunan siteler hakkında yasal işlem başlatıldı.

TFF Yönetim Kurulu, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un ilgili maddesi uyarınca, hukuka aykırı yayın yaptığı tespit edilen sitelere erişim engeli getirilmesi için karar aldı.

Yayıncı kuruluşun başvurularını değerlendiren TFF yönetimi, ihlalde bulunan onlarca sitenin kapatılması için durumu Erişim Sağlayıcılar Birliği’ne bildirdi. Birlik yasal düzenleme kapsamında kaçak maç yayını yapan internet sitelerine erişim engeli getirdi.

Uygulamanın her hafta ‘sıkı bir şekilde’ devam edeceğinin ve korsan yayınla mücadele etkin biçimde sürdürüleceğinin altı çizildi.