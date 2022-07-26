Korkusunu yenmek için yüzmeye başladı, şampiyon oldu

Edirne’de su korkusunu yenmek için ailesinin desteğiyle başladığı yüzmede Türkiye şampiyonu olan Beyza Işık (13), Olimpiyat Oyunları’nda ülkesini temsil etmek istiyor.

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Yaz tatillerinde denize girmekten korkan Beyza Işık, bu korkusunu yenmek için yedi yaşında Edirne Yüzme Eğitim Merkezi Spor Kulübünde çalışmalara başladı. Yüzmeyi öğrendikten sonra havuzdan kopamayan Işık, geçen altı yılda birçok müsabakada derece elde etti. Son olarak Sivas’ta düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda 100 ve 200 metre kelebek ile 400 metre karışık kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.

Hedefi Olimpiyat Oyunları

Yüzme korkusunu yenmek için başladığı sporda Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşadığını, artık suyu çok sevdiğini söyleyen Işık, hedefinin 2024’te Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda ülkesini en iyi şekilde temsil etmek olduğunu anlattı: ‘‘Bunun için çok çalışıyorum. Başarılar gelince özgüvenim de geliyor. Çalışmanın meyvelerini almak çok güzel bir şey.”

Işık, başarısında büyük emekleri olan ve her zaman kendisine destek veren ailesi, öğretmen ve antrenörlerine teşekkür etti.