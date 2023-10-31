Korku filmi ‘Peşimdeki Şeytan’ın ikincisi çekilecek

2014 yapımı korku filmi ‘Peşimdeki Şeytan’ın (It Follows) devam filmi çekilecek.

Yönetmen David Robert Mitchell ve oyuncu Maika Monroe’yu 10 yıl aradan sonra yeniden bir araya getiren filmin adı ‘They Follow’ olarak duyuruldu. Çekimler önümüzdeki yıl başlayacak.

2025’te vizyona girmesi planlanan filme dair detaylar henüz bilinmemekle birlikte Jay’in geri dönüp korkunç varlığın kökenini araştıracağına yönelik bir fikir daha önce ortaya atılmıştı.

It’s everywhere.



THEY FOLLOW.

The long-awaited sequel to the modern horror classic IT FOLLOWS from David Robert Mitchell.

Coming soon. pic.twitter.com/V1IiS7PpzU — NEON (@neonrated) October 30, 2023

Film hakkında

Monroe, cinsel temasla iletilen doğaüstü bir laneti içeren ilk filmde ‘Jay Height’ karakterini canlandırmıştı. Yaşıtları gibi günlerini yakın arkadaşları ve ailesiyle geçiren Jay, bir gün hoşlandığı gençle birlikte şehir dışındaki bir harabeye gider ve sonrasında kendini baygın vaziyette bulur.

Jay’in sıradan hayatı bu an itibarıyla deneyimlemeye başladığı tuhaf sanrılarla kabusa dönüşür. Peşinde birileri ya da bir şeyler tarafından izlendiğine emindir ve arkadaşlarıyla bir araya gelip kendini izleyen ürkütücü şeyden kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundadır.

Yalnızca 1 milyon dolarlık bütçesiyle dünya çağında yaklaşık 22 milyon dolar kazanan film, Cannes Film Festivali’ndeki dünya prömiyerinden başlayarak olumlu eleştiriler almıştı.