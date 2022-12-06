Köpeklerde de bunama riski var: Yürümek hem insanlar hem tüylü dostlar için riski azaltıyor

Köpeğinizle yaptığınız günlük yürüyüşler, sizin olduğu kadar köpeğiniz için de bunama riskini azaltabilir

Aktif olmayan köpeklerde bunama olasılığı altı kat daha yüksek. Fotoğraf: Pixabay

Acı ama gerçek: Araştırmalara göre, tüylü dostlarımız da tıpkı insanlar gibi bunama hastalığına yakalanıyor. Natura Scientific Reports’ta yakın zamanda yapılan bir araştırmada 15 binden fazla köpeğin verileri incelendi. Köpeklerde bunama için en büyük risk faktörlerinden biri, yaştan sonra egzersiz eksikliğiydi.

Seattle’daki Washington Üniversitesi’nden Köpek Yaşlanma Projesi’nin eş direktörü Matt Kaeberlein, “Kanıtlar açık: Aktif olmak, sağlığınız için hareketsiz olmaktan iyidir. Bu köpeğiniz için de geçerli” diyor.

Köpek Yaşlanma Projesi, genlerin, yaşam tarzının ve çevrenin hem evcil hayvanlar hem de insanlar için yaşlanmayı nasıl etkilediğini anlamayı ve onların sağlıklı yıllarını uzatmayı amaçlıyor. Projenin eş direktörü Kaeberlein, diğer hayvanlardan farklı olarak insanlarla birlikte yaşayan köpeklerin, bu konuda özellikle iyi çalışma konuları olduğunu belirtiyor.

“İnsanlara kıyasla çok hızlı yaşlanıyorlar, yaklaşık yedi kat hızlı” diyen Kaeberlein, “Bu da araştırmacıların, yaşam aşamalarını insan yaşamından çok daha kısa bir zaman diliminde inceleyebilecekleri anlamına geliyor” diye ekliyor.

Çalışmada, projeye kayıtlı 15 bin 19 köpek incelendi. Sahipleri, köpeklerinin yaşı, cinsiyeti, cinsi, aktivite düzeyi ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ayrıca, bunamayı tespit etmek için tasarlanmış, köpeklerinin davranışları hakkında bir anket doldurdular. Örneğin, evcil hayvanlarının volta attığını, duvarlara doğru yürüdüğünü veya tanıdık insanları tanıyamadığını bildirdi.

today.com‘a konuşan Kaeberlein, diğer yaygın semptomları da şöyle sıralıyor: “Köpekler kendi başına çok fazla zaman geçirmeye başlıyor. Aileden duygusal kopuş geliyor ardından ve evde kaybolma… Bir köşeye sıkışıp sadece bakıyorlar. Bazen mobilyalara takılıp kalıyorlar. Bu özellikle küçük köpeklerde çok yaygın bir bunama belirtisi.”

Araştırmacılar verileri analiz ettiğinde, çalışmadaki köpeklerin yüzde 1,5’ünün, bunamanın köpek versiyonu olan “köpek bilişsel işlev bozukluğu”na sahip olduğunu buldu. Ve bu olasılık, bir köpeğin yaşına eklenen her yılla birlikte yüzde 52 artıyor.

Obezite olasılığı da düşüyor

Alzheimer Derneği’ne göre, artan yaş, Alzheimer hastalığı ve insanlarda diğer bunamalar için bilinen en büyük risk faktörü. Çalışma, aynı yaştaki, sağlık durumu, cins tipi ve kısırlaştırma statüsündeki köpekler arasında, çok aktif olanlara kıyasla aktif olmayan köpeklerde bunama olasılığının altı kat daha yüksek olduğunu da ortaya çıkardı.

Aynı zamanda Washington Üniversitesi Sağlıklı Yaşlanma ve Uzun Ömür Araştırma Enstitüsü’nün de direktörü olan Kaeberlein, “Mantıklı,” diyor ve ekliyor: “Egzersiz muhtemelen yaşlanma biyolojisini olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca çok aktif köpeklerin obez olma olasılığı da düşük, bu da bunama riskini etkileyebilir.”