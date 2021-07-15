Köpek dışkılarını yerde bırakan sahipleri için DNA’lı çözüm

İsrail’in Tel Aviv şehrinde köpek sahipleri şehirdeki dışkı sorunuyla mücadele kapsamında artık köpeklerinin DNA örneğini vermekle yükümlü.

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Belediyenin hesaplarına göre, her ay 500 kilo köpek dışkısı sahipleri tarafından alınmayrak sokaklarda bıraklılıyor. Yeni düzenlemeyle bu miktarın azaltılması amaçlanıyor.

Jerusalem Post’tun haberine göre, köpek sahipleri tarafından DNA’ların kaydedilmesi sayesinde belediye görevlileri sokakta bırakılan dışkılardan örnek alıp veri tabanındakilerle karşılaştırabilecek. Köpek sahibinin kimliği belirlenerek ceza makbuzu adresine gönderilecek. Dışkıyı yerde bırakan köpek sahibinden test masrafları da tahsil edilecek.

Her 11 kişiye bir köpek düşen Tel Aviv dünyanın en çok köpek sahiplenilen şehirlerinden biri. Pandemiyle birlikte köpek sahiplenenleri sayısı da önemli ölçüde arttı.