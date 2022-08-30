Köpeğini arabasının arkasına bağlayıp sürükledi: Para cezası verildi

Bolu’da köpeğini aracına bağlayarak metrelerce sürüklediği belirlenen R.B.’ye 2 bin 43 lira idari ceza uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı.
AA’nın aktardığına göre merkeze bağlı Hamzabey köyünde yaşayan R.B.’nin köpeğini aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediğini görenler, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine ekipler, R.B.’yi durdurdu.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi’nde tedaviye alınırken, hakkında adli işlem başlatılan R.B.’ye idari para cezası da uygulandı.