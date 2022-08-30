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Yaramazlara biraz batar!

Köpeğini arabasının arkasına bağlayıp sürükledi: Para cezası verildi


Bolu’da köpeğini aracına bağlayarak metrelerce sürüklediği belirlenen R.B.’ye 2 bin 43 lira idari ceza uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre merkeze bağlı Hamzabey köyünde yaşayan R.B.’nin köpeğini aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklediğini görenler, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.


Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine ekipler, R.B.’yi durdurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi’nde tedaviye alınırken, hakkında adli işlem başlatılan R.B.’ye idari para cezası da uygulandı.

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