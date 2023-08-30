Köpeğe dönüşen ‘Toco’ ilham kaynağı olmak istiyor

Japonya’da köpek gibi görünmek için 22 bin dolar harcayarak ‘hiper gerçekçi’ bir köpek kostümü yaptıran ‘Toco’ isimli adam kendisi gibi hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere ilham kaynağı olmak istiyor.

Fotoğraf: Instagram

Yüzbinlerce liraya mal olan bir dönüşümle kendini köpeğe dönüştüren Toco, yeni görünümüyle ilk kez kamera karşısına çıktı.

Independent‘ın haberine göre, Toco’nun bu ilginç arzusu pek çok kişinin dikkatini çekerek köpeğe dönüşme yolculuğunun internette viral olmasına yol açtı.

Toco, kimliğini iş arkadaşları dahil olmak üzere her gün gördüğü kişilerden gizlemek için gerçek görünümünü hiçbir zaman açığa vurmadı.

Bir şişe kolayı yudumlamak, parkta dört ayak üzerinde dolaşmak gibi insanlara özgü ya da köpeklerin yaptığı aktiviteleri gerçekleştirirken çektiği videoları 55 bin takipçili YouTube hesabından paylaşan Toco, bu videolarda, kostümlü karakterinden hiç çıkmıyor ve diyalog kurarken de sadece havlıyor.

Japon adam şimdiyse İspanyol haber ajansı EFE’ye çıktı ve kendini bir köpek olarak daha fazla tanıtmaya hazır olduğunu belirterek tüylü bir görünüme sahip olmanın kendini nasıl tatmin ettiğini anlattı. Sadece insan bedeniyle kendini hiçbir zaman tam hissetmediğini itiraf etti.

Görünüşünü kalıcı olarak dönüştüremeyeceğinden özel bir kostüm yaptırmak için Zeppet adlı şirkete başvuran Toco, kostümün yaklaşık 40 günde yapıldığını söyledi.

Toplamda dört kilo ağırlığa sahip kostümün tam görünümü pençeli patiler, uzun bir burun, uzun kulaklar, bir kuyruk ve tüm vücudu kaplayan kürkü içeriyor.

Toco, tüm köpek cinsleri arasından kendini neden bir collie’ye dönüştürmeyi tercih ettiğini de şöyle anlattı:

“Dört ayaklı hayvanlar, özellikle de sevimli olanları favorim. Bunlar arasında, gerçekçi bir model olacağı için boyutları bana yakın büyük bir hayvanın iyi olacağını düşündüm, bu yüzden de collie cinsini seçtim.”

Pek çok kişi Toco’nun çocukluk hayalinin peşinde koşmayı sürdürmesinden ilham alıyor. Bu durum ise Toco’yu başkaları da aynı şeyi yapmak isterse onlara ilham vermeyi sürdürme yolunda motive ediyor:

“Her türden mesaj aldım, olumlular arasında bazıları bana benim yaptığımı yapmak istediklerini söylüyor.”