Konya’daki kavgada üç ölü, üç yaralı: Yaralıyı vurdu, doktoru silahla tehdit etti

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde silahlı kavgada üç kişi öldü, üç kişi yaralandı.

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AA’nın haberine göre, ilçeye bağlı Karakaya Mahallesi Konya Caddesi’ndeki eğlence mekanında iki grup arasında alacak verecek melesinden tartışma çıktı.

Tartışma işletmenin çıkışında kavgaya dönüşünce, K.T. M.A., Ş.Ö., Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y. silahla yaralandı.

Yaralılar, Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. N.T. adlı kişinin, hastanede doktorun müdahale ettiği Ş.Ö.’ye silahla ateş ederek öldürdüğü, doktoru babasına müdahale etmesi için silahla tehdit ettiği belirtildi.

Durumları ağır olan K.T. ve M.A. sevk edildikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y.’nin tedavisi sürüyor.

N.T., Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y. gözaltına alındı.

Olay yerini inceleyen ekipler iki tabanca, bir pompalı tüfek ve çok sayıda kovan buldu.