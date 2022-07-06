Konya’daki işyerine operasyon: Eros heykeline el kondu

Konya’da bir işyerine düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait Eros heykeline el kondu.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir kişinin işyerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait Eros heykeli, 131 sikke ile tarihi eser niteliğinde 12 obje bulundu. Bir kişi gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.