Konya’da ‘silahla adam yaralamak’tan aranan kişi başka birini daha vurdu

Konya’nın Selçuklu ilçesinde silahla adam yaralamaktan aranan kişi başka birini daha vurdu.
Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hulusi Balbay Caddesi’nde dün gerçekleşen olayda Kadir K. (28) tartıştığı Yasin F’yi yanında bulunan tabancayla vurduktan sonra kaçtı.
Zanlı, arama çalışmaları devam ederken bugün Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi üzerinde karşılaştığı Bayram K’yi tabancayla bacağından yaralayarak yine kaçtı.
AA’nın aktardığına göre yaralılar Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.