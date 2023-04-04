Konya’da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya platformu TikTok’ta hesap açtı. Hesabı Twitter’dan duyuran Kılıçdaroğlu şöyle dedi: “Gençler 14 Mayıs sonrası size nelerin sözünü verdiğimi anlatmak için beş renk seçenekli tripod aldım. Başlıyorum. Takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Hepsini cevaplayacağım.”