Konya’da ilçe belediye başkanını döven beş şüpheli gözaltına alındı

Konya’nın Tuzlukçu ilçesinin CHP’li belediye başkanı Nurettin Akbuğa’yı, tartıştıkları kahvehanede döven beş kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Akbuğa dün akşam saatlerinde ilçedeki kahvehanede bulunduğu sırada, yanına gelen beş kişiyle belediye ihalesiyle ilgili tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda şüpheliler, Akbuğa’yı dövdü. Akşehir’deki özel bir hastaneye kaldırılan Akbuğa’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler G.B., İ.B., D.B., Y.U. ve S.U. emniyetteki işlemlerinin ardından Akşehir Adliyesi’ne sevk edildi.