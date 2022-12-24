Konya’da bir baba iki kızını öldürüp polise teslim oldu

Konya’da Suriye uyruklu 54 yaşındaki Yusuf El Ahmed, kızları 17 yaşındaki Kevser El Ahmed ile 12 yaşındaki Merve El Ahmed’i evde bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu.
AA’nın aktardığına göre Yusuf El Ahmed, emniyete giderek Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak’taki evlerinde kızlarını öldürdüğünü söyledi.
Zanlının verdiği adreste inceleme yapan polis, Kevser El Ahmed ve Merve El Ahmed’i bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.
Gözaltına alınan Yusuf El Ahmed’nin emniyette, kızlarıyla ‘namus meselesi’ yüzünden tartıştığını ve hiçbir şey hatırlamadığını, kendine geldiğinde iki kızının cansız bedenini gördüğünü ifade ettiği öğrenildi.