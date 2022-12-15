Konut satışlarında düşüş sürüyor

Türkiye’de kasımda 117 bin 806 konut satıldı. Satışlar ekime göre yüzde 14,8 artış gösterse de, yıllık bazda yüzde 34,1 geriledi.
Böylece yıllık gerileme serisi beşinci ayına girdi.
Konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 payla Antalya izledi.
Yabancıya 6 bin konut satışının 2 bin 500’ü Ruslara
Yabancılara yapılan konut satışları kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu. Kasımda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payıysa yüzde 5,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 616 konut satışıyla Antalya aldı.
Diğer yandan kasımda Rus vatandaşları Türkiye’den 2 bin 575 konut satın aldı. Bunu 510 konutla İran, 331 konutla Irak ve 277 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.