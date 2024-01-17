Yaramazlara biraz batar!

Konut fiyatları bir yılda yüzde 82,8 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Kasım 2023’te yıllık yüzde 82,8 arttı.

Fotoğraf: AA

Merkez Bankası (MB) Kasım 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini paylaştı.


Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarak 1150,4 seviyesine çıktı.

KFE, kasımda yıllık bazda yüzde 82,8 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 12,4 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında kasımda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,8, 1,8 ve 2,8 artış görüldü.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göreyse İstanbul’da yüzde 69,2, Ankara’da yüzde 96,3, İzmir’de yüzde 76,9 yükseldi.

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