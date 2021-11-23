Konu Selahattin Demirtaş: HDP ile MHP’liler arasında Meclis’te arbede

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un “Selahattin Demirtaş teröristtir, şerefsiz bir pisliktir” demesi üzerine MHP ile HDP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

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AA’nın haberine göre komisyonda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Sayın bakan, kendisiyle ilgili iddiaları ortaya atan o suç örgütü lideriyle ilgili cümleleri kullandığında ben İstanbul Valiliği’nin koruma belgesini çıkardım. Madem bu adam organize suç örgütü lideriydi, niye koruma verdin sayın bakan?” diye sordu.

AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora da Başarır’a “Demirtaş’a da koruma verdik” diye seslendi. Bunun üzerine HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, “Konu nasıl oraya geldi? Bunu nasıl söylersin?” ifadesini kullandı.

Bu sırada ayağa kalkan MHP Mersin Milletvekili Kılavuz, “Selahattin Demirtaş teröristtir, şerefsiz bir pisliktir” diye bağırdı. HDP milletvekillerinin Kılavuz’a tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz “Terbiyesizlik yapma” dedi.

Tartışmanın sürmesi üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, görüşmelere ara verdi. Verilen arada da MHP ile HDP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar devam etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile Kılavuz’un HDP sıralarına yürümesi üzerine arbede çıktı. Araya giren AKP ve CHP milletvekilleri gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

Karşılıklı suçlamalar

Birleşimin açılmasının ardından usul üzerinde söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Yılmaz’a, “Yedi yıldır milletvekiliyim, ilk kez fiziki saldırıyla karşı karşıya kaldık” dedi.

MHP’li Ersoy ise “Fiziki bir saldırı varsa kameralardan bunu tespit edin. İlk başlatan Garo beydir. İçtüzüğe göre işlem yapmanızı istiyorum. Elimi itmiştir, onunla başlamıştır” ifadesini kullandı.

Yılmaz, bütçe görüşmelerinde son hafta olduğunu, yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek “Sabahtan beri bütün parti gruplarından yüksek tonda, çok sert ifadeler kullanılıyor. Buna gerek yok, biz demokratik bir ülkeyiz” görüşünü dile getirdi.

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu.