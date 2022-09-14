Konteynerin yanında bebek cesedi bulunmuştu: Üç gözaltı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin üç şüpheli gözaltına alındı.
Kale Mahallesi’nde önceki gün çöp atmaya giden kişi, konteynerin yanında hareketsiz duran bebeği fark etmiş, yaklaşık bir hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), bebek cesedi bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, anne T.A, baba M.S.T. ve akrabaları V.A.’yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.