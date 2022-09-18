Konserini yarıda kesen Lady Gaga’dan hayranlarına: Lütfen güvenli bir şekilde evlerinize gidin

ABD’li şarkıcı Lady Gaga, şimşek fırtınası nedeniyle Florida eyaletindeki konserini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Fotoğraf: Instagram

‘Chromatica Ball’ turu kapsamında Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu’nda sahneye çıkan Lady Gaga’nın konserinin sonuna doğru şimşekler çakmaya, sert rüzgar esmeye ve yağmur yağmaya başladı. 65 bin hayranına, birkaç dakika ara vermek zorunda olduklarını söyleyerek sahneden ayrılan ABD’li şarkıcı fırtınanın dinmeyeceğini anlayınca konseri bitirmek zorunda kaldı.

Sırada seslendirmediği altı şarkısı daha bulunan Lady Gaga sahneye çıkıp şunları söyledi: ”Hiçbirinizi tehlikeye atamam. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen güvenli bir şekilde eve gidin.”

Hayranları hayal kırıklığı içinde ABD futbol takımlarından Miami Dolphins’in, üstü yarı kapalı olan stadyumundan ayrılırken Lady Gaga Instagram hesabından, yağmur nedeniyle makyajı akmış bir şekilde üzgün olduğunu ifade etti: ”Bugünkü konseri bitirmek için gerçekten çaba sarfettik ancak olmadı. Yağmur durdu ama şimşekler çakmaya devam etti. Ekibimden veya sizlerden birine bir şey olsa ne yapardım?”

Çoğu hayranı eve gitmelerini söyleyince çok üzüldüğünü, Lady Gaga’nın da onlar kadar üzgün olduğunu bildiğini ifade ederken stadyum yönetimi de açıklama yaptı: ”Bu akşamki Lady Gaga konseri 22.50’den sonra devam edemedi. Hayranlarının güvenliği için böyle olması gerekiyordu. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

‘Chromatica Ball’ turu, temmuz ayında Almanya’nın Düsseldorf kentinde başladı. Sonrasında İsveç, Fransa, Hollanda, Britanya, Japonya ve Kuzey Amerika’da devam etti.