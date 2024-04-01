Komünist başkan umduğunu bulamadı: CHP kalesini korudu

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu’nu aday göstermesiyle gözlerin çevrildiği İstanbul’un Kadıköy ilçesinde sürpriz çıkmadı. CHP’nin adayı Mesut Kösedağ seçimi açık ara önde bitirdi.

Fotoğraf: AA

Son iki dönemde önce ilçesi Ovacık’ta sonra Tunceli’de yerel seçimi kazanan Maçoğlu’nun hedefi bu kez CHP’nin kalelerinden Kadıköy’ü de almaktı.

CHP, ilçeyi Maçoğlu’na kaybedeceğine ihtimal vermese de muhalefet oylarının bölünmesinden endişeliydi.

Ancak CHP’nin endişesi de Maçoğlu’nun umudu da karşılık bulmadı.

AA’nın verilerine göre oyların neredeyse tamamı sayıldı. Durum şöyle:

CHP: Yüzde 68,68

AKP: Yüzde 13,12

TKP: Yüzde 9,78