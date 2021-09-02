Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri finalistleri bu sefer de güldürdü

2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri’nin 42 finalisti belli oldu.

Kıkırdayan bir fok, dans eden maymun, akşamdan kalma gibi görünen baykuş… Bu yıl altıncısı düzenenlenen Komik Vahşi Yaşam Fotoğraf Ödülleri’nde finale kalan fotoğraflar yine adının hakkını veriyor.

Özellikle pandeminin gölgesinde devam eden hayatta insanların yüzüne bir tebessüm koymayı başaran yarışma aynı zamanda vahşi yaşamın korunması konusuna mizah yoluyla dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Fotoğrafçı ve doğa koruma aktivistleri Paul Joynson-Hicks ile Tom Sullam tarafından düzenlenen yarışmada elde edilen gelirin yüzde 10’u, ‘Save Wild Orangutans’ adlı hayvan koruma örgütüne bağışlanacak.

7 binin üzerinde başvurudan seçlen 42 finalistten bazıları şöyle:

Fotoğraf: Wenona Suydam

ABD’de fotoğraflanan bu boz ayı ‘Titanic‘ filminin meşhur sahnelerinden, “Beni Fransız kızlarından biri gibi çiz” diyerek uzanan Rose karakterini anımsatıyor.

Fotoğraf: Chee Kee Teo

Yavrusunu taşıyan Singapurdaki su samuru pandemide neredeyse iki yılın ardından çocuğunu hevesle yeniden okula gönderen bir veli gibi…

Fotoğraf: Sarosh Lodhi

Hindistan’da çekilen langur fotoğrafı pandemide gidemediği düğünlerin acısını çıkarırcasına kendini piste atan bir akrabayı andırıyor.

Fotoğraf: Martina Novotna

Britanya’da objektiflere yakalanan bu fok arkadaşının kayaklıklarda arkadaşıyla keyifli bir sohbette kıkırdıyor havasında…

Fotoğraf: Anita Ross

ABD’de yakalanan bu karedeki baykuşun içkiyi fazla kaçırdığı için akşamdan kalmış gibi bir hali var.