İngiliz oyuncu ve komedyen Ricky Gervais, ‘Hollywood Walk of Fame’de yıldızla onurlandırıldı.

Fotoğraflar: Matthew Baron

Gervais, komedi dizisi ‘The Office’ ve kısa süre önce Netflix’te yayınlanan komedi dizisi ‘After Life’la tanınıyor.

Los Angeles’ta düzenlenen törenle 2 bin 813’üncü yıldızla onurlandırılan Gervais, başarısını üç şeyle özetledi: Şans, azim ve biraz da akıntıya karşı koymak.

63 yaşındaki oyuncu yıldızıyla poz verirken, haklarında cinsel taciz iması bulunan üç ünlü isme atıf yaptı:

“Bu onur için çok teşekkür ederim. Böylesine seçkin bir kulübün parçası olmak gerçek bir heyecan. Etrafımdaki diğer yıldızlara, mutlak ikonlara bakıyorum, biliyor musun? Michael Jackson, Bill Cosby, Fatty Arbuckle.”

Gervais’in cinsel taciz şakası tartışmalara neden oldu.

Gervais’in bahsettiği ‘yıldızlı tacizciler’

2009’da 50 yaşında hayatını kaybeden Jackson, Neverland çiftliğinde çocuklara cinsel istismarda bulunmakla suçlanmış ve beraat etmişti.

Oyuncu Arbuckle, 1920’lerde, aktris Virginia Rappe’ye tecavüz etmekten ve adam öldürme suçundan üç kez mahkemeye çıkarılmış fakat daha sonra beraat etmişti.

87 yaşındaki Cosby ise 2018’de cinsel saldırı suçundan hüküm giydi. Üç yılı aşkın süre hapis yattı. Pensilvanya Yüksek Mahkemesi daha sonra Cosby’nin mahkumiyetini bozdu.

Gervais törende kıyafeti için de özür diledi:

“Havalı olmaya veya kuruma saygısızlık etmeye çalışmıyorum. Bu, artık üzerime tam oturan bir takım elbise giymemden kaynaklanıyor. Britanya’dan ayrılmadan önce yaklaşık beş tane denedim ve ceketler fena değildi ama pantolonlar sadece iç karartıcıydı. Gömleklerim bile çok dardı. İğrenç görünüyordum. Bir kasap o domuz etlerini bağladığında – böyle oluyordu.”

Çok sayıda ödül kazanmış olan sanatçı, konuşmasında ‘iptal kültürü’ne gönderme yaptı:

“Kutuplaşmanız gerekiyor. Değerli bir şey yapıyorsanız, sizi seven kadar sizden nefret eden de olduğunu bilmeniz gerekir. Ancak sizden nefret edenler sizi etkilememeli. Sizi sevenler evinizi satın alırlar. Bu yüzden onlara teşekkür etmek istiyorum. Ve birkaç garip ‘iptal kültürü’ yılımız oldu, insanlar size neye gülüp neye gülemeyeceğinizi söylüyordu ama biz geri çekildik ve kazandık.”

Komedyene törende eşlik eden Walk of Fame yapımcısı Ana Martinez’se “Sonunda, her zaman birileri yanından geçtiğinde alaycı yorumlarda bulunacak bir yıldız… Ünlü kaldırımımızda bir komedyenin dokunuşuna her zaman ihtiyacımız olduğunu biliyordum” dedi.