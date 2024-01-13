Kolombiya’da otoyolda toprak kayması: En az 33 ölü

Kolombiya’nın Choco yönetim bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında en az 33 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

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AA’nın haberine göre Choco’ya bağlı Carmen de Atrato kasabası yakınındaki otoyolda şiddetli yağış sonucu toprak kayması oldu.

Olayda 33 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı X’teki paylaşımında, bölgeye ilave arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, mümkün olduğunca daha fazla kişinin kurtarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Acil Durum Merkezinden yapılan duyuruda aynı anda çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığı ve düşünülenden çok daha fazla kişinin toprak altında olabileceği kaydedildi.

Yetkililerce, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.